Filippine, eruzione del vulcano Taal: evacuate 450mila persone. Rischio tsunami. Video

E’ in corso l’eruzione del vulcano Taal, nelle Filippine. 450mila persone hanno ricevuto un’ordine di evacuazione. Le autorità hanno diffuso anche un’allarme tsunami che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore.

Erutta il vulcano Taal, Filippine

Si tratta di una spaventosa eruzione a carattere esplosivo che è iniziata poche ore fa. Situato sull’isola di Luzon, 70 chilometri a sud di Manila, in mezzo ad un lago, Taal ha emesso lapilli e lava 34 volte negli ultimi 450 anni . «Non siamo riusciti più a dormire – ha raccontato la proprietaria di un ristorante, Lia Monteverde ad AFP preparandosi a lasciare la zona – perché ogni volta che chiudevamo gli occhi la casa tremava. Ci siamo appena preparati a partire».

L’ordine di evacuazione

Diramato intanto dalle autorità locali un’ordine di “evacuazione totale” nel raggio di 17 chilometri dall’isola che coinvolgerà oltre mezzo milione di abitanti dei dintorni della capitale, Manila. Chiusi anche l’aeroporto internazionale e le scuole in via precauzionale mentre nei negozi cominciano a scarseggiare le mascherine che i residenti sono invitati a indossare per proteggersi dal fumo. Nell’intera provincia filippina di Batangas, dove si trova il vulcano, il Governo ha proclamato lo stato di calamità.

Secondo le prime informazioni che giungono dal posto, le ceneri sprigionate dall’eruzione vulcanica si sono già spinte fino a 14 chilometri di distanza. L’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia (PHIVOLCS) ha elevato il livello di allerta a quattro su cinque, il che significa che una grande eruzione potrebbe verificarsi nelle prossime ore o giorni. Di seguito un filmato che riassume le prime fase dell’eruzione.