Barletta, impatta contro un muro: Giuseppe muore sul colpo a 26 anni

Si chiamava Giuseppe Caliendo il 26enne di Canosa di Puglia (Barletta) morto ieri in un terribile incidente nel territorio di Canosa (Barletta). Il giovane è deceduto sul colpo dopo essersi schiantato a bordo della sua auto contro un muro.

Incidente a Canosa, morto Giuseppe Caliendo

Giuseppe viaggiava a bordo della sua Kia Picanto quando, per ragioni da accertare, ha perso il controllo del suo veicolo tra via Imbriani e via Murgetta. La macchina ha impattato violentemente contro lo spigolo di un edificio. Il conducente sarebbe morto sul colpo dopo essere sbalzato fuori dall’abitacolo. In gran parte del paese si è avvertito un vero e proprio boato e c’è chi ha pensato all’ennesima bomba scoppiata in piena notte. Giuseppe Caliendo è stato sbalzato fuori e per lui non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno provato a rianimare il giovane prima di constatarne il decesso. Successivamente sono sopraggiunti i carabinieri della locale Compagnia che hanno effettuato i rilievi del caso e provato a ricostruire la dinamica dell’incidente. Non sembrano coinvolti altri veicoli, anche se non si esclude l’acquisizione di immagini di videosorveglianza della zona.