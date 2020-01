Napoli, verme nella confezione di un noto cioccolatino: la denuncia social di una ragazza

Napoli. Brutta sorpresa per una giovane donna che, aprendo la confezione di un noto cioccolatino, ha trovato un verme vivo muoversi all’interno. L’episodio è stato denunciato dalla stessa ragazza, che ha filmato col cellulare la presenza poco gradita dell’invertebrato.

Napoli, verme nella confenzione di un noto cioccolatino: la denuncia

Nel filmato girato dalla donna, successivamente pubblicato sui social dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, si vede la larva strisciare fuori dal cioccolatino. La ragazza racconta di aver acquistato in occasione dell’Epifania una confezione di tre cioccolatini su una bancherella, presumibilmente abusiva, e di averla pagata un euro.

“Non è mio solito guardare ciò che mangio, ma dopo questa esperienza consiglio ai miei amici di guardare attentamente cosa stanno per mangiare”, ha detto la ragazza. Il video, postato sulla pagina Facebook di Borrelli, ha raccolto centinaia di like e commenti. In molti, infatti, si sono indignati e hanno consigliato all’autrice del filmato di acquistare la prossima volta il dolcetto in un negozio di alimentari anziché presso una bancherella. “Abbiamo denunciato più volte le bancarelle che vendono merce a prezzi stracciati in occasione della festa del 6 gennaio”, ha scritto il consigliere Borrelli su Facebook. Poi ha aggiunto:”Questo sono i risultati, un grave pericolo per la salute pubblica”.

