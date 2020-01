Melito, blitz dei Nas in negozio alimentari “fuorilegge”. Sotto chiave 100 chili di prodotti

Blitz dei Nas a Melito, nella centralissima via Roma. Nel mirino de Nucleo Antisofisticazione dei Carabinieri un negozio di alimentari. I militari dell’Arma, dopo una verifica igienico-sanitaria, hanno accertato che l’attività era condotta senza alcun titolo autorizzativo.

Melito, Nas in azione: negozio di alimentari senza autorizzazioni

I carabinieri hanno accertato che l’attività non aveva alcuna autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità comunali e sanitarie ed era altresì priva di qualsivoglia procedura in autocontrollo HACCP, riferita agli alimenti posti in vendita.

Nel corso dell’operazione, i Nas hanno sottoposto a sequestro amministrativo ben cento chili circa di alimenti vari. Tra il materiale finito sotto chiave ci sono pane, panini, uova e vino. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, non avevano alcun riferimento alla rintracciabilità alimentare.

Alla luce di quanto rilevato, i militari hanno disposto l’immediata sospensione dell’attività, in attesa dei provvedimenti definitivi delle competenti autorità locali.