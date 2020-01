Decathlon cerca personale a Napoli, Giugliano e Casoria: tutti i requisiti

Decathlon cerca personale. La grande catena leader nella vendita di abbigliamento e attrezzatura sportiva cerca figure lavorative nelle sedi di Napoli e dintorni. Sul sito ufficiale, l’azienda ha pubblicato nella sezione “Retail” di “Lavora con noi” i profili richiesti nelle sedi di tutta Italia. Ben cinque di questi profili sono richiesti nelle sedi di Napoli e provincia. Attraverso il sito ci si può anche candidare.

Le figure lavorative richiestesono le seguenti: Sales Assistant Napoli (per la sede dell’Arenaccia, a Napoli); Sales Assistant (per la sede di Giugliano); Sport Leader Running (per la sede dell’Arenaccia, a Napoli), Sales Assistant (per la sede di Casoria), Sport Leader Ciclismo (per la sede dell’Arenaccia, a Napoli).

Cliccando sul link del singolo profilo lavorativo richiesto, potrete trovare la descrizione della figura ricercata e, inoltre, in basso, gli spazi per l’inserimento di dati personali e curriculum. Qui di seguito, le caratteristiche richieste per diventare Sale Assistant per Decathlon. Per ulteriori informazioni riguardo la catena Decathlon è possibile consultare il sito ufficiale dell’azienda