Brianza, malore in casa: Simona muore a 28 anni. Domani i funerali

E’ morta a soli 28 anni Simona Ravasi, la giovane di Vimercate (Monza) stroncata da un infarto fulminante. Il decesso risale al sette gennaio dopo che la giovane ha provato a lottare per la vita negli ultimi giorni.

Il malore: morta Simona Ravasi

La giovane non si è sentita male lo scorso 2 gennaio. Il malore è avvenuto in casa. I familiari hanno immediatamente allertato i soccorsi e la ragazza è rimasta ricoverata per cinque giorni. I medici hanno tentato l’impossibile per farle salva la vita ma dopo cinque giorni di agonia Simona è spirata gettando nello sconforto amici e parenti.

I funerali

Grande sportiva appassionata di paracadutismo, Simona lascia due genitori (Costantino, imprenditore ed ex politico, e mamma Antonella), il fratello Riccardo e il compagno Andrea. I funerali della giovane, verranno celebrati venerdì, alle 15, nella chiesa del Beato cardinal Ferrari, a San Maurizio, a pochi metri dall’abitazione di famiglia.

Foto: Facebook