Roma, furgone investe tre donne: ferite una mamma incinta e bimba di 4 anni

Roma. Momenti di paura si sono vissuti a Roma, dove un furgone ha investito tre donne, tra le quali una bimba e sua mamma incinta, rimaste ferite. Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 gennaio, in via Vicoforte a Casalotti.

Roma, furgone investe tre donne: ferite mamma incinta e bimba di 4 anni

Secondo le informazioni apprese, per cause ancora in corso d’accertamento, il mezzo stava transitando lungo la strada quando ha urtato i tre pedoni. A rimanere coinvolte una sessantasettenne di nazionalità albanese, una trentaseienne moldava e sua figlia, di quattro anni.

A dare l’allarme i passanti, che hanno assistito alla scena e che, preoccupati, hanno chiesto l’intervento urgente di un’ambulanza. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che le ha soccorse e trasportate in codice rosso per dinamica. Arrivate nel nosocomio romano, le tre donne sono state affidate alle cure dei medici che le hanno sottoposte agli accertamenti necessari. Fortunatamente da quanto si apprende nessuna di loro è in pericolo di vita.