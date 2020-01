L’Amica Geniale, stasera in onda su Rai 1: cast e trailer dei primi due episodi

Andrà in onda stasera su Ra 1 la fiction di successo L’Amica Geniale. La serie tv è tratto dal libro omonimo scritto da Elena Ferrante riprende la storia di un’amicizia fra due donne che si conoscono a Napoli, loro città natale, durante l’infanzia e rimangono legale sino all’età adulta. L’autrice è partita con il libro L’Amica Geniale per dar vita a una quadrilogia che ripercorre l’evoluzione di questo sentimento. Questa sera in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21.20 con due episodi intitolati Le Bambole e I soldi.

L’Amica Geniale – Le bambole: trama

Elena Greco ricorda la sua amicizia con Raffaella Cerullo e di come, nonostante fossero tanto diverse, si riconobbero subito come anime affini. Sono gli anni ’50 e le due bambine si incontrano in prima elementare. Affettuosamente chiamata Lila, Raffaella ha un carattere energico e capelli scuri mentre Elena lo sguardo timido e chioma bionda.

Ad accomunarle è la spiccata intelligenza che le porta a essere presto le più brave della classe. Giocando fra i vicoli e i segreti della città, le due bambine incappano nelle angherie di don Achille, temuto uomo del posto. Lila affronterà don Achille tenendo la mano di Elena e quello sarà il momento esatto in cui tutto avrà inizio.

I soldi: trama

I soldi non fanno la felicità è uno dei detti più usati e anche più contestati in assoluto. Come il titolo suggerisce esplicitamente, è il denaro il focus del secondo episodio della prima stagione della serie tv. Elena e Lila imparano presto a leggere e a scrivere. Le due bambine si appassionano alla lettura e iniziano a fantasticare sulla loro vita da grandi. Le capacità alle due piccole non mancano, e questo è evidente a tutti i maestri, ma le loro famiglie per scarsità di mezzi e ignoranza, non possono permettersi di far continuare loro gli studi.

Con la sua determinazione, Elena riesce a convincere i genitori a iscriverla alle Scuole Medie, Lila invece è meno fortunata dell’amica. Ispirata da Piccole Donne, Lila per convincere la sua famiglia si cimenterà nello scrivere un racconto, ma neanche questa dimostrazione di talento convincerà i suoi genitori. Nel frattempo un evento cambierà gli equilibri del Rione napoletano in cui le due bimbe vivono: la notizia dell’assassinio di don Achille.

L’amica Geniale: cast e trailer

La serie tv L’amica Geniale è strutturata seguendo continui flashback dunque si avranno 4 protagoniste: Elena Greco da bambina, interpretata da Elisa Del Genio,Raffaella Cerullo da bambina interpretata da Ludovica Nasti, Raffaella Cerullo da grande interpretata da Gaia Girace ed infin Elena Greco da grande interpretata da Margherita Mazzucco.

Per chi volesse conoscere meglio i personaggi del film vi rimandiamo al trailer della serie tv.