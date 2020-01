Contromano in autostrada, donna si schianta contro un’altra auto: 3 feriti

Sicilia. Tre feriti e traffico sull’autostrada Catania-Siracusa, in direzione del capoluogo aretuseo Siracusa, per un incidente. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura ha imboccato l’autostrada contromano allo svincolo di Augusta, impattando con altri due veicoli. Attivato l’elisoccorso. Sul posto personale Anas per la gestione della viabilità. Provvisoriamente deviata sulla statale 114 allo svincolo di Passo Martino, e per il ripristino della normale circolazione nel piu’ breve tempo possibile.

Autostrada Siracusa-Catania, auto contromano

Sul posto sono giunti anche i Vigili del fuoco, Polizia stradale, 118 ed eliambulanza. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a causa di un’auto, una Fiat 500 X rossa guidata da una donna che, secondo alcuni testimoni, avrebbe fatto inversione a U dopo essersi fermata su una piazzola di sosta. I tre occupanti della Volkswagen Tiguan e la conducente della 500 X, all’arrivo delle forze dell’Ordine erano già all’esterno dei veicoli, in stato di coscienza, e sono stati affidati ai sanitari del 118. Uno dei feriti è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. I Vigili del Fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza i veicoli.