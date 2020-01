Heidi, in onda stasera su Rai 1: trama, cast e curiosità

Andrà in onda stasera su Rai 1, a partire dalle 21 e 20, il film su Heidi. Si tratta di una pellicola del 20015, diretta dal regista Alain Gsponer e basato sull’omonimo romanzo di Johanna Spyri.

Heidi, la trama

Heidi è una bambina che vive assieme alla zia Dete, prima d’essere portata presso suo nonno, il “Vecchio dell’Alpe”. L’uomo che vive in una casa fra i monti della Svizzera, in paese non ha una bella reputazione. Dunque è proprio fra i monti svizzeri che passa il suo tempo. Heidi qui conosce Peter che diventa suo amico. Quest’ultimo pascola le capre del nonno. La vita della piccola Heidi però viene stravolta quando la zia decide di portarla a Francoforte, nella casa del signor Sesemann.

A Francoforte Heidi conosce Clara, la figlia di Sesemann, costretta su una sedia a rotelle, e della sua rigida governante, la signorina Rottenmeier. La bimba va molto d’accordo con Clara, ma ha ben presto nostalgia della sua casa e del nonno e vuole ritornare sulle sue amate montagne. Allo stesso tempo però vuole stare con Clara. Così Heidi, costretta anche per motivi di salute, torna dal nonno, portando alla nonna di Peter dei panini soffici, e scrive una lettera a Clara, che non ci penserà due volte ad andarla a trovare.

Peter non molto contento del suo arrivo, abituato alla sola presenza di Heidi, fa scivolare lungo un torrente la sua sedie a rotelle, però il nonno decide di portarla sulle spalle con Heidi al pascolo. Mentre è seduta su una roccia, Clara ammira una farfalla poggiatale al piede, che quando vola via, lei cerca di inseguire, quasi riuscendoci, davanti agli occhi stupiti di Heidi e Peter, che corrono subito ad aiutarla. Il giorno dopo arriva il signor Sesemann per riportare a casa Clara, non gradendo il posto. Questo però rimane scioccato al vederla venirgli incontro con le sue gambe, e non più su una sedia a rotelle, e la abbraccia chiedendole scusa. Prima di partire, la nonna di Clara regala un diario ad Heidi, con una matita, incoraggiandola a scrivere favole, nonostante le prese in giro dei compagni di classe.

Cast e curiosità

Questo film basato sul romanzo della Spyri è diretto da Alain Gsponer. Nel cast troviamo Anuk Steffen nei panni della giovane protagonista con lei a interpretare gli altri personaggi della storia anche Bruno Ganz, che interpreta il nonno, Isabelle Ottmann, nel ruolo di Clara, Quirin Agrippi, che interpreta Peter e Katharina Schüttler, che veste i panni della Signorina Rottenmeier.

Il film ha come scenario varie località alpine. Principalmente del canton Grigioni, come Bergün e Rheinwald. Inoltre Anuk Steffen, la giovane attrice che interpretava Heidi, è stata scelta da una rosa di 500 candidate, in quanto essendo originaria di Coira, parla lo stesso dialetto che la “vera” Heidi dovrebbe parlare.

Per chi vorrebbe cominciare a conoscere i personaggi può tranquillamente guardare il trailer ufficiale rilasciato in Svizzera tedesca e in Germania il 10 dicembre 2015, mentre nella Svizzera italiana e in Italia il 24 marzo 2016.