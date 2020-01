Stasera in tv Spartacus il film di Kubrick: il capolavoro di Stanley Kubrick stasera in tv su Iris Spartacus

Arriva Spartacus uno dei film più belli di Stanley Kubrick. Girato nel 1960 che dura più di 3 ore e mezza. Il film su Iris alle 21. Protagonista principale è Kirk Douglas, oggi centenario.

La trama

Questa la trama del film Spartaco. Spartaco è uno schiavo trace impegnato nelle brutali miniere romane insieme a centinaia di altri schiavi, provenienti da buona parte del mondo romano. Un giorno il proprietario della scuola di Gladiatori di Capua giunge nella miniera per comprare i minatori fisicamente più prestanti, e s’imbatte in Spartaco, rimanendo colpito dal carattere e dal fisico poderoso. Spartaco si trasferirà quindi a Capua e verrà tenuto sott’occhio poiché segnalato. Il suo carattere forte e l’indole resa alla ribellione lo fanno diventare un mirino degli addestratori. Ma lui si allena duramente e diventa uno dei migliori gladiatori.

Alla scuola di gladiatori giungono Crasso e Glabro che chiedono e ottengono un combattimento a morte tra Gladiatori nel quale Spartaco ha la peggio. Ma il suo rivale anziché ucciderlo si scaglia contro i patrizi venendo ucciso. A quel punto Spartaco si salva ma da vita ad una ribellione feroce. Nel cuore di Spartaco c’è Varinia che verrà venduta a crasso. Per lei e per i Gladiatori sparato combatterà fino alla fine dei suoi giorni. Dopo la sconfitta nell’arena infatti Spartaco cambia. Da lì inizierà una lunga storia di battaglie contro i romani. Intanto tutto intorno si muovono le pedine del Senato e tutta una serie di giochi di potere. Intanto Spartaco organizza una sorta di legione capace di vincere numerose battaglie. Il loro scopo è la libertà dalla schiavitù e dai soprusi dei romani.

I premi

Il film Spartacus ha vinto diversi premi Oscar. Miglior attore non protagonista a Peter Ustinov; Migliore fotografia a Russell Metty; Miglior scenografia a Alexander Golitzen, Eric Orbom, Russell A. Gausman e Julia Heron; Migliori costumi a Valles e Bill Thomas; Candidatura per Miglior montaggio a Robert Lawrence; Candidatura per Miglior colonna sonora a Alex North