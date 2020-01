Lascia il figlio fuori al balcone per ore. Bimbo muore al gelo: “L’ho dimenticato”

Dimentica il figlio neonato di sette mesi al freddo con una temperatura esterna di meno venti gradi. Succede in Russia. La donna, originaria della regione orientale di Khavarovsk, è ora indagata per omicidio.

Dimentica il figlio in terrazza al freddo

La vicenda risale al giorno dell’Epifania. Stando a quanto si apprende dal Daily Mail, la madre del piccolo, una donna di 40 anni, avrebbe confessato di aver lasciato suo figlio nel carrozzino in terrazza e di essersi ricordata dove si trovasse soltanto cinque ore dopo. Quando ha recuperato la carrozzina col bimbo, si è accorta che il piccolo era già morto per assideramento. I media russi hanno riferito che la causa del decesso è riconducibile alla lunga espozione del neonato al freddo rigido – ci sarebbero stati al -20 gradi di temperatura – condizione che gli avrebbe causato una grave ipotermia.

I soccorsi

La donna ha chiamato subito i soccorsi. Purtroppo, però, nonostante i tentativi di rianimazione, il bambino non ha mai mostrato alcun segnale di ripresa. Inutile il trasporto in ospedale. Le autorità locali intervenute sulla scena del crimine stanno disaminando l’esatta dinamica della vicenda e provando a ricostruire le ore precedenti alle morte. Intanto, è stata avviata un’indagine per omicidio nei confronti dei genitori, sotto accusa per quanto è accaduto.

Le reazioni

Secondo quanto riferisce la BBC, un portavoce del ministero della salute russo avrebbe riferito che si registrano con frequenza crescente casi in cui i bambini sono “vittima della negligenza dei genitori che ignorano le misure di base per la sicurezza dei propri figli”. Il picco di episodi analoghi, è stato segnalato durante il periodo natalizio con un numero di ferimenti – più o meno gravi – tale da far scattare l’allerta.