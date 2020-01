Estrazione Superenalotto 7 gennaio 2020: i numeri vincenti dell’estrazione Superenalotto 7 gennaio 2020

Estrazione Superenalotto 7 gennaio 2020. Questa sera a partire dalle 20 nuova estrazione. La corsa al 6, che tiene incollati agli schermi milioni di italiani, tornerà a far sognare i milioni di giocatori presenti in tutta Italia. Vi diremo in aggiornamento su quali sono i numeri con cui aggiudicarsi il ricco montepremi in palio. Di seguito le combinazioni fortunate.

Estrazione Superenalotto 7 gennaio 2020: i numeri vincenti

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

2 23 60 66 72 78

Numero Jolly 19

Superstar 53

I montepremi dell’estrazione del Superenalotto 7 gennaio 2020

Con l’Estrazione del Superenalotto di questa sera i giocatori cercheranno di centrare la sestina utile per aggiudicarsi il montepremi che intanto ha raggiunto una quota da capogiro. Il fortunato vincitore difatti potrà incassare 46,8 milioni di euro.

Nessuno è riuscito a indovinare la sestina vincente: il jackpot per la prossima estrazione sale dunque a 56,8 milioni di euro. Tre fortunati hanno però indovinato il ‘5’ al concorso del Superenalotto di oggi. Un ‘5’ è stato realizzato a Palermo, uno è stato centrato a Monterotondo (Roma) e il terzo ad Aprilia (Latina).

L’Estrazione del Superenalotto, ha cadenza fissa di martedì, giovedì e sabato salvo festività come Natale, Pasqua o il 25 aprile. I numeri vicenti saranno resi noti anche sul sito ufficiale dei monopoli dello Stato nella sezione giochi.