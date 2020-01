Giugliano, spettacolo delle Befane della Compagnia dei Folli

La Compagnia dei Folli in scena a ieri Piazza Annunziata per lo spettacolo della Befana. Tantissime le persone accorse, famiglie con bambini e giovani che sono stati coinvolti in un particolare talent per scegliere la befana perfetta. Trampolieri, acrobati e attori hanno animato la piazza regalando, infine, come da tradizione dolciumi per i più piccoli.

Questo l’appuntamento di chiusura del ricco calendario di appuntamenti natalizi a Giugliano.

Lo spettacolo de La Compagnia dei Folli è stato trasmesso in diretta da Teleclubitalia.