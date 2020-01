Vin Brûlé, i segreti e le spezie adatte per una bevanda perfetta

Il Vin Brûlé è una bevanda molto amata sopratutto al nord Europa dove le temperature rigide rendono piacevole sorseggiare qualcosa di caldo. Per ottenere un buon Vin Brûlé è necessario un vino rosso corposo e diverse spezie. Esistono molte varianti che possono modificare il gusto del vino caldo. Aggiungendo qualcosa o modificando qualche ingrediente il gusto cambia in base alle esigenze. Servire la bevanda ben calda per ottimizzarne l’efficacia. Nella nostra rubrica vi proponiamo le spezie per rendere speciale il vostro Vin brûlé da preparare comodamente a casa.