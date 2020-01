Torna un grande classico in tv. Stasera su Paramount alle 21.10 Tutti pazzi per Mary, il film noto anche per la scena del gel per capelli. Tante risate per questa pellicola del 1998 che vede protagonisti Cameron Diaz e Ben Stiller.

La trama

Il 17enne Ted Stroehmann si innamora di Mary Jensen, una ragazza che frequenta la sua stessa scuola. Il giovane riesce a fare colpo su di lei quando la difende da un bullo Warren, fratello della giovane affetto da un ritardo mentale. Mary decide così di invitare Ted al ballo di fine anno, al posto del suo ex-fidanzato Woogie. Quando va a casa della ragazza è costretto a usare il bagno. Lì un incidente gli cambierà la vita. Il giovane chiude nella cerniera il suo pene. L’incidente suscita l’ilarità dei genitori di Mary, di un poliziotto e di un pompiere, questi ultimi capitati lì per caso. In tanti tentano di risolvere ma alla fine i tentativi di risolvere la situazione risultano vani e causano infine un’emorragia, che costringe il ragazzo ad essere ricoverato d’urgenza all’ospedale e a rinunciare conseguentemente al ballo. Mary si trasferisce quindi a Miami e Ted non ha più occasione di rincontrarla. Per questo, dopo molti anni e non avendola. Mai dimenticata, ingaggia un investigatore privato per cercarla. La scena del gel è una delle più divertenti del cinema e rimaste nella storia. I due infatti si incontrano dopo anni e in un momento di intimità Ted scambia il suo liquido seminale per gel, facendolo credere sopratutto a Mary che poi mette il gel tra i capelli.

Il cast

Cameron Diaz è Mary Jensen; Ben Stiller è Ted Stroehmann; Matt Dillon è Patrick “Pat” Healy; Lee Evans è Norman “Tucker” Phipps; Chris Elliott è Dom “Woogie” Woganowski.