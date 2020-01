Sant’Antimo, auto in fiamme nei pressi del Molino: paura tra gli automobilisti

Attimi di panico questa mattina su corso Europa, a Sant’Antimo, nei pressi del centro commerciale “Il Molino”. In circostanze ancora da chiarire un’auto – una Fiat Punto – ha preso fuoco. La colonna di fumo sprigionata dalla combustione è stata visibile a centinaia di chilometri di distanza. A riportare la notizia è il quotidiano Melitoonline.it sulla pagina Facebook.

Sant’Antimo, auto in fiamme

Secondo una prima ricostruzione, il conducente della Punto è stato costretto a fermarsi all’interno del parcheggio del centro commerciale quando ha visto l’auto andare a fuoco. Ha abbandonato il veicolo in tempo prima che fosse troppo tardi. Nel frattempo gli altri automobilisti hanno allertato il 115.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno domato le fiamme. Non ci sarebbero feriti. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire ma sarebbero accidentali. Il traffico veicolare in entrambe le direzioni ha subito qualche rallentamento.

Foto: Melitoonline.it