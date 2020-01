Recale, “Dodici giorni a Natale”: questa sera il comico Giustiniani al teatro comunale

Recale. Tutto pronto per questa sera. Nell’ambito dell’evento “Dodici giorni a Natale” che rientra nel progetto più ampio “La Festa di Sant’Antonio Abate 2020” e che vede coinvolti i comuni di San Nicola La Strada, Recale e Macerata Campania – domani sera a Recale è in programma lo “Spettacolo di Benvenuto al nuovo anno”. “Abbiamo voluto organizzare una serata speciale per i nostri concittadini all’insegna dell’allegria e della musica. Aspettiamo tutti domani alle ore 20 nel teatro comunale di Recale, sito in località Camposciello”, fanno sapere il sindaco Raffaele Porfidia e la consigliera delegata alla Cultura Gemma Argenziano.

Ospiti d’onore saranno il noto attore e cabarettista Ciro Giustiniani e il gruppo radio Rocket dal programma Made in Sud in onda su Raidue e la tribute band Lucio & dintorni.

La “Festa di Sant’Antonio Abate edizione 2020” è un progetto realizzato dal Comune di Macerata Campania in partenariato con il Comune di San Nicola la Strada e il Comune di Recale, intervento co-finanziato da Regione Campania / Assessorato allo Sviluppo e Promozione del Turismo – Agenzia Regionale “CAMPANIA TURISMO” nell’ambito del POC Campania 2014-2020 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma regionale di eventi e iniziative promozionali”.

COMUNICATO STAMPA