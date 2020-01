Napoli, i “paccheri del Papa” diventano un piatto: ironia sulla reazione istintiva del Pontefice

Napoli. Da giorni non si parla d’altro della reazione istintiva del Papa nei confronti di una fedele che lo stava strattonando. L’episodio ha fatto il giro del mondo, scatenando ilarità e fantasia sui social: sono comparsi meme, foto, video e gif animate che ritraggono Papa Bergoglio che, a muso duro, schiaffeggia le mani della donna.

Napoli, i “paccheri del Papa” diventano un primo piatto

A Napoli, dove l’ironia non manca di certo, un ristorante ha subito cavalcato la risonanza della notizia e ha creato i “paccheri di Papa Francesco”, piatto a base dell’omonimo formato di pasta. A lanciare la novità è il ristorante Januarius, situato in via Duomo, nel cuore della città.

“I paccheri del Papa: paccheri Artigianali di Camporeale, burrata di Andria Igp, polpo verace, gamberoni… ovviamente argentini e pomodoro giallo corbarino” si legge sulla pagina Facebook del ristorante a presentazione del piatto.