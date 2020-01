Stasera in tv. Questa sera andrà in onda Indiana Jones e il tempio maledetto su Italia 1 alle ore 21.35. Indiana Jones and the Temple of Doom è un film del 1984 diretto da Steven Spielberg, secondo episodio della saga cinematografica di Indiana Jones.

Il cast

Harrison Ford: Indiana Jones

Kate Capshaw: Wilhelmina “Willie” Scott

Jonathan Ke Quan: Short “Shorty” Round

Amrish Puri: Mola Ram

Roshan Seth: Chattar Lal

Philip Stone: Cap. Phillip Blumburtt

Roy Chiao: Lao Che

Indiana Jones e il tempio maledetto, la trama

Per salvare gli abitanti di un villaggio, Indiana Jones affronta incredibili pericoli e si scontra con i membri di una setta sanguinaria allo scopo di recuperare una pietra dai poteri miracolosi.

In un night club il professor Indiana Jones, archeologo e avventuriero, sta conducendo una trattativa con il gangster Lao Che. Quando l’accordo pare concluso, Indiana capisce di essere stato avvelenato: a caccia dell’antidoto in mano a Lao, prende in ostaggio Willie Scott, la cantante del locale, (nonché donna del gangster) scappando assieme a lei e all’aiuto del piccolo Shorty. I tre riescono a raggiungere un aereo e a lasciare il paese, ma i piloti del velivolo, al soldo di Lao, li lasciano precipitare sulle montagne indiane.

Indiana Jones e il tempio maledetto, curiosità