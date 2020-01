Sant’Antimo. Tragedia in stazione, si getta sui binari e muore travolto dal treno

Sant’Antimo. Tragedia in stazione a Sant’Antimo, morto un uomo. Un suicidio si è consumato nella prima mattinata di oggi lungo la tratta ferroviaria Roma – Napoli via Formia. Ignota ancora l’identità della vittima. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Il traffico ferroviario è sospeso dalle ore 5.25 di questa mattina.

L’annuncio di Trenitalia

Linea Roma – Napoli via Formia: traffico sospeso dalle ore 5:25 per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito del rinvenimento di una persona deceduta

Treni direttamente coinvolti:

R 19056/26211 Napoli Centrale (6:00) – Benevento (7:50)

R 26004 Napoli Centrale (6:42) – Villa Literno (7:25)

Treno cancellato:

IC 582 Salerno (5:28) – Roma Termini (8:34)

Treni parzialmente cancellati:

R 12351 Formia-Gaeta (5:05) – Napoli Centrale (6:23): limitato a Aversa (5:58)

R 12352 Napoli Centrale (5:31) – Formia-Gaeta (6:50): origine da Aversa (5:55)

R 12353 Formia-Gaeta (6:03) – Napoli Centrale (7:25): limitato a Aversa (6:57)

R 24304 Caserta (6:18) – Napoli Centrale (7:09): limitato a Aversa (6:38)

R 12364 Napoli Centrale (7:00) – Formia-Gaeta (8:12): origine da Aversa (7:17)

Treno instradato su percorso alternativo da Napoli Centrale a Villa Literno via Caserta, con maggior tempo di percorrenza fino a 45 minuti:

R 37324/78390/2382 Napoli Centrale (6:20) – Roma Termini (9:03)

Seguono aggiornamenti.