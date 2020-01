Giugliano, ladri rubano auto in centro e poi si schiantano: disagi alla circolazione

Giugliano. Rubano un’auto parcheggiata in una delle vie principali della città e poi si schiantano. E’ accaduto pochi minuti fa, in via Labriola, a pochi passi da piazza Gramsci, dove ignoti hanno cercato di mettere a segno il furto senza, però, riuscirci.

Giugliano, ladri rubano auto in centro e poi si schiantano

I balordi sono riusciti ad entrare in auto, una Panda bianca, e a metterla in moto, allontanandosi così dall’arteria stradale. Poi qualcosa sembra essere andato storto: le ruote della vettura si sono bloccate e i malviventi si sono schiantati contro i paletti in ferro posti sul marciapiede.

A quel punto i ladri si sono dati alla fuga, abbandonando la macchina in mezzo alla strada. L’incidente ha provocato disagi alla circolazione: decine di automobilisti si sono ritrovati imbottigliati nel traffico, impossibilitati a impegnare un’altra via cittadina o a fare retromarcia. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per far defluire il traffico. Sono in corso tutti gli accertamenti per risalire all’identità dei malviventi.