Giugliano, da Borgo Riccio si attende l’Epifania con un pranzo speciale

Giugliano. Da Borgo Riccio si attenderà l’Epifania con un pranzo speciale. In via delle Ferrovie dello Stato, nei pressi dell’hotel Mediterraneo, sulla Circumvallazione Esterna, avrà luogo domenica 5 gennaio 2020 un pranzo speciale per le famiglie, oltre a un prezzo particolare per gli adulti, per l’occasione i bambini potranno pranzare gratuitamente. Inoltre ad allietare i più piccoli ci sarà un team di animazione che donerà cioccolato e caramelle, come nella tradizione della ricorrenza che chiude le festività.

Per saperne di più CLICCA QUI