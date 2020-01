Un asteroide oggi “sfiorerà” la Terra, gli esperti: “Ha le dimesioni di un bus”

Nella giornata di giovedì 2 gennaio 2020 un asteroide oggi sfiorerà la Terra. Infatti il nostro pianeta vedrà il passaggio di un grosso sasso proveniente dalle profondità dello spazio siderale. Il momento di massimo avvicinamento è atteso per le ore 15:00 ora italiana. Lo ha fatto sapere la Nasa attraverso i suoi canali web ufficiali.

L’Agenzia Spaziale Americana non manca di indicare anche altri dati, come ad esempio la velocità dell’asteroide oggi atteso ad un tiro di schioppo dal nostro pianeta, tenendo in considerazione quelle che sono le unità di misura su scala cosmica. Il grosso macigno siderale è chiamato 2019 AE3 e transiterà all’incirca a 1,6 milioni di chilometri da quella che è casa nostra nello spazio. Il percorso di AE3 sarà tracciabile tramite il sito web theskylive.com. Si tratta di un portale dedicato proprio al transito di oggetti extraterrestri in prossimità della Terra.