Giugliano, spaventoso incendio in un fruttivendolo la notte di Capodanno. Video

GIUGLIANO. Oltre ai feriti a causa dei botti, c’è stato anche uno spaventoso incendio la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio a Giugliano.

Giugliano, incendio in un fruttivendolo

Le fiamme hanno avvolto l’attività commerciale che si trova nei pressi di via per Barracano. Tanta paura per i residenti della zona che hanno visto le fiamme altissime a pochi metri dalle loro abitazioni.

Le cause

Non si conosce ancora la causa dell’incendio, se sia scoppiato a seguito del lancio di un petardo o invece era un atto intimidatorio. Non è la prima volta che accadono episodi simili. Spesso i malviventi approfittano del caos dovuto ai fuochi d’artificio la notte del 31 dicembre per mettere in atto azioni intimidatorie, furti come avvenuto all’istituto bancaria a Marano dove hanno portato via un bancomat.

Sul posto gli agenti della polizia di stato che indagano sul caso.