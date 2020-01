Napoli, panico in via Toledo: spari tra la folla

Attimi di panico in Via Toledo la notte di San Silvestro. Nella strada affollata da napoletani e turisti, a due passi dal Plebiscito, come riporta il mattino, uno scooter con due giovanissimi a bordo sparano in aria cinque colpi di pistola in rapida successione. C’è addirittura chi teme che si tratti di un agguato di camorra, e in pochi secondi è il panico.

Pare si tratti di finte stese e che vengano utilizzate per questa nuova “moda” pistole sceniche. I numerosi testimoni che erano in strada hanno poi raccontato che lo scooter con a bordo i due che avranno avuto sì e no 16 anni ha invaso l’isola pedonale prima di rallentare per mettere a segno la bravata.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della vicina stazione San Giuseppe, che hanno trovato i cinque bossoli confermando che si trattava di colpi a salve. Ora, per verificare e approfondire questa incredibile vicenda, verrà aperta un’indagine anche nel tentativo di identificare la coppia di teppisti. Con ogni probabilità sono residenti proprio ai Quartieri Spagnoli.

Alla vigilia del Capodanno in via Carbonara un branco di giovanissimi ha lanciato un petardo contro un’automobile sulla quale viaggiava una donna col suo figlioletto: l’esplosione è stata tanto violenta da polverizzare il vetro del lunotto posteriore, e per poco non si è consumato un dramma.