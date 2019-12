Giugliano, incidente frontale nei pressi della metro: feriti e traffico in tilt

Incidente questa mattina, 31 dicembre, nei pressi della stazione metro di Giugliano, in via Colonne. Due macchine si sono scontrate frontalmente. I rispettivi conducenti sono rimasti feriti e sul posto è presente un’ambulanza.

Giugliano, l’incidente in via Colonne

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Un Suv ha impattato contro un’utilitaria proveniente dal senso di marcia opposto. La corsa è finita a bordo carreggiata. A seguito dell’impatto, gli automobilisti presenti hanno chiamato il 118. I sanitari sono sopraggiunti poco dopo per prestare i soccorsi.

Traffico in tilt

La circolazione stradale ha subito vistosi rallentamenti in entrambe le direzioni. Si attende l’arrivo delle forze dell’ordine per i rilievi del caso e del carro attrezzi per la rimozione dei veicoli incidentati.