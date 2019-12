Donate le cornee di Marta, la giovane giornalista morta in un incidente a Salerno

Si terranno oggi, 29 dicembre, i funerali di Marta Naddei, la giornalista salernitana di 33 anni morta nella notte di ieri in un grave incidente in scooter in via Marconi, a Salerno.

Le esequie ci saranno alle ore 13 nella chiesa di Santa Margherita a Pastena. La famiglia ha deciso di donare le cornee della giovane.

C’è ancora sconcerto per la sua morte tra amici e parenti. Marta era addetto stampa dell’Alma Salerno Calcio a 5, collaborava con i giornali “Le Cronache” e “L’Ora di Cronache”, di cui era anche tra i fondatori. Con il collega Andrea Pellegrino ha scritto il libro “Il sistema Salerno – La cupola del potere tra politica e imprenditoria”.

L’incidente che l’ha strappata alla vita è avvenuto intorno alle 3.30 del mattino, il 28 dicembre. La dinamica non è ancora del tutto chiarita, ma la giovane giornalista avrebbe perso il controllo del suo scooter finendo rovinosamente sull’asfalto. Nonostante gli immediati soccorsi da parte di alcuni automobilisti la 33enne è deceduta dopo qualche ora nel reparto di Rianimazione del San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.