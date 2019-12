Tragico incidente a Pozzuoli, muore poliziotto

Tragico incidente ieri a Pozzuoli. Un uomo di 50 anni ha perso la vita nello scontro.

La vittima è Ciro Lomaistro. Lo schianto fatale in via Solfatara. Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri, sabato 28 dicembre. Secondo le prime informazioni apprese la vittima era a bordo del suo scooter e stava transitando lungo la strada, nei pressi del Parco di Bonito, quando si è scontrata contro un’auto.

L’impatto è stato molto violento: il conducente del motociclo è stato sbalzato dalla sella, ha fatto un volo di diversi metri prima di finire riverso sull’asfalto. Lomaistro era un poliziotto e prestava servizio nel Reparto Mobile della Questura di Napoli.

A dare l’allarme l’automobilista e i passanti, che si sono fermati a prestare soccorso alla vittima. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto per verificare eventuali responsabilità a carico dell’automobilista.

A rendere noto l’incidente il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ieri sera, che ha comunicato ai cittadini di prestare attenzione in strada: “A causa di un incedente mortale all’altezza del parco Di Bonito, attualmente il traffico è totalmente paralizzato” si legge sulla pagina Facebook del primo cittadino. E ha aggiunto: “Vi invito a percorrere strade alternative, evitando via Solfatara, per consentire alle forze dell’ordine di poter effettuare tutti i rilievi del caso”.