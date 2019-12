Incidente a Salerno, muore la giornalista Marta Naddei

Salerno. Incidente mortale questa notte sul Lungomare Marconi. A perdere la vita Marta Naddei, 33 anni, giornalista del quotidiano Le Cronache. La 33enne è deceduta in seguito alle gravi ferite riportate nel sinistro stradale.

Marta era in sella al suo scooter quando intorno alle 3.30, in prossimità dello stabilimento balneare “Scoglio 24” si è verificato l’incidente le cui cause sono in corso di accertamento.

Un violento impatto verso il marciapiede che costeggia la carreggiata, poi il volo di qualche metro e l’impatto sull’asfalto. Subito sono stati allertati i soccorsi da parte di alcuni automobilisti. Sul posto è giunta un’ambulanza dell’Humanitas e successivamente anche una rianimativa del Saut del 118.

Ore di attesa e di angoscia per la famiglia, gli amici, i colleghi che hanno sperato fino all’ultimo che la giornalista potesse salvarsi. Nel pomeriggio la tragica conferma del decesso della giornalista del quotidiano diretto da Tommaso D’Angelo.

Marta Naddei ha firmato con Andrea Pellegrino numerose ed importanti inchieste giornalistiche sul quotidiano Le Cronache. Era addetto stampa della squadra di calcio a 5 Alma Salerno.