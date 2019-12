Giugliano, “La famiglia al centro”: al Santuario dell’Annunziata giornata di festa e solidarietà

Giugliano. Solidarietà in città. Domani, sabato 28 dicembre alle 13,30, nella navata del Santuario dell’Annunziata, si terrà un pranzo di festa e solidarietà per 120 persone. La giornata è organizzata dall’istituto “La Famiglia al Centro” in collaborazione con il Santuario, ed è realizzato grazie al sostegno e al contributo di numerosi benefattori e sostenitori dell’iniziativa.

Durante il ricco pranzo è prevista l’animazione per grandi e piccini, con giochi a premi, musica e balli. “Il senso dell’iniziativa è quello di regalare una giornata di amicizia, solidarietà e vicinanza a quanti necessitano di calore e sostegno” ha dichiarato Arturo Palma tra gli organizzatori e ideatori dell’iniziativa.