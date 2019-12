Campania, fiume interrato esplode e solleva la piazza. Video

Avellino. Fiume interrato “esplode” all’improvviso, a causa delle abbondanti piogge, e solleva la piazza di San Martino Valle Caudina, nell’Avellinese.

Fiume interrato esplode e solleva la piazza

L’acqua ha aperto una voragine nell’asfalto, intrappolando un’auto e trascinandone poi molte altre con se. Dal filmato si vede gente fuggire terrorizzata. È di quasi 5 milioni il primo bilancio dei danni.

Soltanto per fortuna non si contano vittime. L’unico ferito è una donna che nella concitazione di quei momenti è caduta procurandosi la frattura del braccio. Dei 300 iniziali sfollati, soltanto una trentina hanno passato il Natale nei centri di accoglienza e ospiti del locale convento dei Francescani. Il sindaco ha chiesto lo stato di calamità che ora la Regione inoltrerà al governo.

Il governatore Vincenzo De Luca ha annunciato lo sblocco di 400 mila euro per interventi di messa in sicurezza della montagna e altri 200 mila euro per famiglie e commercianti del centro irpino che hanno subito i danni più rilevanti.

