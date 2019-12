Mondragone, bombola del gas esplode in casa: “C’è una seconda vittima”

Mondragone. Dopo Michele Campoli c’è infatti una seconda vittima. Si tratta di Biagio Consales, il 72enne che era nell’abitazione di via Tessaglia nel momento in cui è esplosa la bombola a gas. A darne notizia è Edizione Caserta.

La deflagrazione sventrò un appartamento, provocando la morte di Campoli; Consales, invece, venne trasportato d’urgenza all’ospedale di Cardarelli di Napoli.

E’ rimasto ricoverato per 6 giorni, ma a Natale è deceduto. Oltre a due anziani in casa, al momento dell’esplosione c’erano la moglie, altri due parenti e una bambina. La piccola è rimasta fortunatamente illesa, gli altri tre adulti sono rimasti feriti, ma non sono in gravi condizioni.