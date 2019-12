Mondragone, esplosione in centro: “Un morto e due feriti”

Un morto e due feriti. E’ il drammatico bilancio – al momento provvisorio – di un’esplosione avvenuta in via Tessaglia, a Mondragone. Il boato è stato avvertito distintamente in tutta la zona di via Alemanno, alle spalle di via Vittorio Emanuele. A darne notizia è EdizioneCaserta.it.

L’esplosione a Mondragone: ci sono vittime

Le informazioni che provengono dalla zona sono ancora frammentarie. Secondo una prima ricostruzione, a provocare lo scoppio una bombola di gas. La deflagrazione ha sventrato un appartamento, provocando un morto e due feriti. Non si conoscono al momento le loro condizioni. Testimoni sul posto riferiscono di una vittima: si tratterebbe di un anziano e nello specifico del fratello del proprietario.

L’incidente

In base alle prime informazioni trapelate, la vittima sarebbe andata a trovare il congiunto dimesso recentemente dall’ospedale quando è avvenuta l’esplosione. Dalle macerie sono già usciti proprio il padrone di casa e la moglie ma non il parente. Sul posto i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. C’è disperazione nella zona: viene descritto uno scenario terribile con un ferito sanguinante in volto e la casa pesantemente danneggiata. Secondo le prime testimonianze l’esplosione sarebbe dovuta allo scoppio di una bombola di gas.