Babbo Natale rapina una banca poi lancia soldi ai passanti urlando: “Buon Natale”

Natale. Rapina una banca vestito da Babbo Natale e poi lancia il bottino in strada ai passanti urlando “Buon Natale”. Lo strano episodio vede protagonista unuomo statunitense, David Oliver, ha rapinato una banca a Colorado Springs, negli Stati Uniti, per poi lanciare parte del bottino ai passanti, augurando “Buon Natale” a chiunque incrociasse la sua strada.

La sua fuga però è durata poco. Il rapinatore è stato arrestato in una caffetteria poco distante dalla banca e non ha opposto resistenza.

Come riporta l’emittente Kktv, alcuni passanti hanno riconsegnato il denaro alle autorità, ma migliaia di dollari sono rimasti in possesso di chi li ha raccolti per strada dopo il lancio di David Oliver. Il rapinatore “generoso”, che forse pensava che questo escamotage lo potesse aiutare a scappare, si era fatto consegnare il denaro da un addetto della AcademyBank di Colorado Spring dopo averlo minacciato con un’arma di fuoco.