Villaricca, un Dickens partenopeo in scena alla Calvino

Villaricca. Nella sala teatro dell’Istituto Comprensivo Statale “I. Calvino” di Villaricca, il 19 dicembre è stato portato in scena, dagli alunni della quinta E della Scuola Primaria, uno spettacolo intitolato “O Cant e Natale”, riscuotendo un notevole successo.

L’opera, rivisitazione in chiave moderna e napoletana dell’immortale racconto di Charles Dickens “A Christmas Carol”, è stata scritta e diretta dalla docente Giovanna Ferraro.

Lo scopo della messa in scena era quello di rappresentare i veri valori tanto dello spirito natalizio quanto della vita di tutti i giorni: amore, condivisione, fratellanza, apprezzamento per le piccole cose, come il passare del tempo con i propri cari godendo di un senso di unione e protezione; una valida riflessione tanto per i bambini (della classe e non) quanto per i loro genitori ed è per questo che il racconto pubblicato nel 1843 rifulge ancora di splendore, rimanendo un classico di Natale sempre amato .

Gli alunni, che sono stati all’altezza dei ruoli a loro affidati, hanno mostrato un grande entusiasmo sia durante lo spettacolo che durante le prove, e per hanno espresso gratitudine a coloro che lo hanno organizzato, in primis la docente Giovanna Ferraro, autrice e regista, e la docente collaboratrice Giovanna Cioffi, Angela di Bernardo, che si è magistralmente occupata delle coreografie, Antonio Visconti, un genitore che si è occupato delle scenografie e la signora Elvira Sarnataro per i costumi. Inoltre vanno ringraziati i genitori, i quali hanno partecipato attivamente per far sì che ogni aspetto della rappresentazione andasse a buon fine, ed in particolare la rappresentante di classe Antonella Di Raffaele e infine il Dirigente Scolastico Prof. Ruggero Raffaele che ne ha permesso la realizzazione.

COMUNICATO STAMPA