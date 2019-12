Napoli, inferno d’auto su circumvallazione e Asse Mediano: code chilometriche per i regali

Migliaia di automobilisti bloccati nel traffico. Ore e ore per percorrere poche decine di chilometri. E’ lo scenario infernale che stanno vivendo molte persone oggi, nel giorno dell’antivigilia di Natale. Le vie d’accesso ai principali centri commerciali sono paralizzate.

Traffico in tilt su circumvallazione esterna e Asse Mediano

Sono due i principali assi viari ostaggio del traffico. L’Asse Mediano – direzione Lago Patria – registra una coda chilometrica a ridosso delle uscite Aversa-Melito, Sant’Antimo-Casandrino e Qualiano.

Alcuni automobilisti imbottigliati nell’inferno di lamiere riferiscono di tempi biblici per raggiungere le rispettive abitazioni. Non va meglio sulla circumvallazione esterna, in particolare a ridosso della rotonda Auchan di Giugliano e della rotonda di Mugnano-Melito. Non va meglio neanche sul raccordo casertano dell’Asse Mediano. Si segnala la presenza di lunghe code all’uscita di Aversa Sud-Lusciano e Trentola Ducenta e in direzione Marcianise-Caserta.

Molti i disagi anche sulla via Appia, asse di raccordo tra l’agro aversano e i comuni di Melito e Giugliano. A determinare il traffico eccezionale l’enorme afflusso di consumatori ai principali centri commerciali come Auchan, Jambo e Campania e ai negozi dell’hinterland, letteralmente presi d’assalto per gli ultimi regali prima del 24 dicembre.