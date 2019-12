Castellammare, donna trovata morta in casa dai parenti: aperta inchiesta

Dramma a Castellammare di Stabia nel giorno dell’anti-vigilia. Una donna è stata ritrovata senza vita nella sua abitazione in via Nocera. A darne notizia è il Corrierino.it, quotidiano online della provincia di Napoli.

Il dramma a Castellammare: morta in casa

la vittima non rispondeva alle telefonate dei parenti ed è stata trovata senza vita nella sua abitazione in pieno centro a Castellammare di Stabia. Il rinvenimento nel pomeriggio di oggi. I Vigili del Fuoco sono entrati in azione dopo le segnalazioni dei familiari, in particolare dei nipoti.

I soccorsi

Sul posto sono giunti anche i medici del 118 ma non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’anziana. È stata aperta quindi un’inchiesta su quanto successo nell’abitazione in via Nocera. Probabilmente la donna è deceduta per un malore improvviso. Ma saranno i medici ad individuare la reale causa del decesso. L’ipotesi principale è che si tratti di un malore improvviso.