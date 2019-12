Villaricca, la Magia del Natale a Panicocoli: gli eventi durante le feste

Villaricca. La Magia del Natale a Panicocoli tra cultura e musica è un programma di eventi ricco e accessibile alla cittadinanza di ogni età. A partire dalle luci d’artista che riempiono di magia il centro storico, ricreando la magica atmosfera di un villaggio di babbo natale illuminato, fino a concerti, spettacoli di animazione per bambini, stand enogastronomici, mostre d’arte, presepe vivente.

In particolare, segnaliamo i concerti di Natale che si terranno il 21 dicembre nel palazzo di Città, il 23 nella chiesa di S.Pasquale Baylon, il 28 nella parrocchia di S.Rita, il 29 nella chiesa di S.Giovanni Paolo II, il 30 in quella di S.Maria dell’Arco, il 6 gennaio nella parrocchia S.Francesco d’Assisi. Il 24 dicembre dalle 17.00 nella splendida cornice ddi giardini del Palazzo di Città vi sarà l’aperitivo di Natale con musica e dj. Ancora, dal 28 al 30 dicembre potremo ammirare una bellissima mostra d’arte tra forme e colori organizzata dalla Proloco Città Viva, che vedrà l’esposizione di lavori di artisti del territorio.

Dal 4 al 6 gennaio, il Presepe Vivente presso la Tenuta Tambaro, in collaborazione con la parrocchia S.Giovanni Paolo II, mentre il 5 e 6 gennaio su tutto il territorio verranno distribuite calze ripiene di leccornie per i bambini di Villaricca, il tutto condito da spettacoli di animazione per loro. Un ringraziamento alle associazioni Proloco Città Viva, Madrearte ed Illimitarte che hanno collaborato per la realizzazione di un calendario così ricco di eventi.

