Violenta mareggiata in Calabria, cede il molo. Video

Una violenta mareggiata ha colpito stamani la costa tirrenica del Vibonese causando il cedimento della parte finale dell’antico e caratteristico Molo dalla Marina di Pizzo. La mareggiata dei giorni scorsi aveva fortemente lesionato il tratto conclusivo del pontile, facendo sorgere numerose crepe nel cemento, ma il violento moto ondoso di questa notte ha inferto il colpo di grazia. Una vasta porzione del Molo ha infatti ceduto di schianto. L’area interessata dalle lesioni era stata già chiusa dall’amministrazione comunale con un’apposita ordinanza dopo l’ultimo nubifragio che aveva trasformato il vicino lungomare in una piscina bloccando alcune persone all’interno delle auto. Non molto tempo fa il pontile era stato oggetto di lavori per la pavimentazione nuova.

Sardegna

Le condizioni meteomarine sono ancora proibitive anche in Sardegna e non consentono stamane interventi sul cargo ‘Cdry Blue’ incagliatosi l’altra notte sulla costa sud-occidentale della Sardegna, in località Torre Cannai, sull’isola di Sant’Antioco. Il vento si è attenuato rispetto alle raffiche fino a 50 nodi di ieri, ma resta ancora troppo forte. I 12 membri dell’equipaggio del mercantile lungo 108 metri battente bandiera italiana partito da Cagliari e diretto ad Alicante sono stati salvati ieri, con la collaborazione di due motovedette specializzate nella ricerca e soccorso e di un elicottero ‘Nemo’ della guardia costiera di Decimomannu (Cagliari). Sul posto è stato inviato un rimorchiatore partito dal porto di cagliari, oltre a pattuglie a terra per garantire il monitoraggio della nave e controllarne la stabilità e lo sversamento di gasolio: si stima che sulla nave ce ne fossero fra gli 8 e i 12 mila litri, ma la chiazza oleosa sembra circoscritta.

Liguria

E’ allerta per il vento di burrasca forte in Liguria. A seguito dell’avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria per la zona B (Comune di Genova), per l’intera giornata di lunedì 23 dicembre saranno in vigore le ordinanze sindacali che prevedono: divieto di transito ai veicoli a due ruote, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata Aldo Moro; chiusura al pubblico di giardini e parchi storici comunali; chiusura al pubblico dei cimiteri presenti sul territorio comunale. il terreno ha già cominciato a cedere, in tutta la regione. La conta è in continuo aggiornamento: sono ancora centinaia le persone isolate a causa del maltempo, alla situazione già critica nell’Imperiese, tra Taggia (16 isolati) Badalucco (6 famiglie), Cegno (3) Sanremo (2), nelle ultime ore si stanno aggiungendo gli abitanti della frazione Chignero, di Rapallo, e nello Spezzino, a Follo, nella frazione Torenco (70 persone). A Spezia, ieri, una palazzina è rimasta isolata per una frana.