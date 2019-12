Maxi tamponamento a catena tra oltre 60 auto: ci sono più di 50 feriti

Un maxi tamponamento a catena si è verificato sull’Interstate 64, l’autostrada che si trova negli Stati Uniti e che collega Wantzville con Chesapeake passando per Saint Louis, Louisville, Charleston e Richmond. Ben 69 le vettura coinvolte e e almeno 51 le persone ferite.

Maxi tamponamento a catena tra oltre oltre 60 auto: ci sono feriti

Le forze dell’ordine locali sono ancora impegnate a ricostruire la dinamica di quanto avvenuto, in particolare chi e cosa abbia provocato la collisione. Non si esclude che abbiano inciso anche le avverse condizioni meteorologiche, con nebbia e ghiaccio sul ponte di Queens Creek, a circa 50 miglia a est di Richmond, dove si è verificato l’impatto, che ha ridotto la visibilità agli automobilisti.

Il racconto di un automobilista

Secondo la polizia, sono 51 le persone rimaste ferite e trasferite in ospedale per gli accertamenti del caso. Alcune di loro verserebbero in gravi condizioni. “C’era troppa nebbia, non sono riuscito a vedere nulla davanti a me e né ho potuto frenare per non prendere i veicoli che mi stavano davanti”, ha detto alla NBCNews Bray Hollowell, 18 anni, che si trovava sull’autostrada per andare a prendere la sorella e riportarla a casa per le feste di Natale.

Il ragazzo ha anche aggiunto che durante l’incidente numerosi passeggeri hanno iniziato a uscire dalle loro auto nel tentativo di impedire alle altre vetture in arrivo di avvicinarsi al luogo del tamponamento. Chiuse entrambe le carreggiate per un certo periodo prima che le autorità le riaprissero definitivamente verso le prime luci dell’alba. Il traffico è rimasto bloccato per ore.