Circumvallazione esterna devastata dal maltempo: pini crollati e strada chiusa

Situazione critica sulla circumvallazione esterna, tra Giugliano, Villaricca, Mugnano e Melito. Questa mattina residenti e forze dell’ordine stanno facendo la conta dei danni dopo il violento temporale che ha travolto tutta la Campania.

Pini abbattuti sulla circumvallazione esterna

Si registrano almeno 5 pini abbattuti dalle sferzate del vento di questa notte. Gli arbusti sono crollati sulla carreggiata tra Mugnano e Villaricca (altezza rotonda Lidl) e a ridosso del centro commerciale Auchan. Un altro pino invece è stato abbattuto dal vento a un paio di chilometri di distanza, nei pressi del soprapassaggio, a poche centinaia di metri dal cimitero comunale di Villaricca.

Strada chiusa. Insegne crollate a Melito

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale. Il traffico da Napoli in direzione Villaricca al momento è sospeso. La circolazione veicolare è provvisoriamente interdetta in attesa della rimozione degli arbusti. E’ possibile procedere sono nella direzione inversa.

Per fortuna i pini sono crollati senza provocare feriti ma i danni al manto stradale e allo spartitraffico sono ingenti. Danneggiate anche alcune auto parcheggiata. In altri tratti della circumvallazione esterna, a Melito, si segnalano insegne commerciali divelte, alcune delle quali spinte dalle raffiche lungo la carreggiata. La sferzata del maltempo proseguirà per tutta la giornata di oggi. Si attendono miglioramenti per domani, lunedì.