La comunità di Portici è affranta dal dolore. Luca Alvieri, 23 anni, di Portici, è morto a causa di un tumore allo stomaco contro il quale combatteva da tempo. Il giovane era giornalista sportivo e addetto stampa del Portici.

Lutto nel Napoletano, Luca muore a 23 anni per un tumore

Decine di messaggi di cordoglio scritti in queste ore sui social: amici e colleghi si sono stretti attorno al dolore della famiglia. Sulla pagina facebook della societa sportiva è apparso un messagdio di cordoglio: “Partecipiamo commossi al dolore della famiglia Alvieri, per la perdita di Luca nostro esemplare Addetto Stampa. La squadra scenderà in campo con la fascia di lutto al braccio. Sarà inoltre rispettato un minuto di silenzio. Buon viaggio Luca, sarai sempre il nostro primo Tifoso”, ha scritto il team poche ore fa.