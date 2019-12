Natale a Giugliano, il calendario di eventi: concerto di Avitabile, animazione e museo 3D

Sabato 21 dicembre

Centro Storico: (Piazza Gramsci – Via Roma – Corso Campano – Via Licante – Via A.Palumbo) dalle 10:00 alle 13:30 – dalle 16:00 alle 19:30 – TRENINO di Natale con stazione a P.Gramsci

Chiesa della Sacra Famiglia(Via Staffetta – Lago Patria): ore 20:30 – Concerto Julia Burduli in ” Notte d’incanto ” con Giovanni Confessore al piano e Gennaro Schiavo alla tromba/flicorno

Scuola media Don Salvatore Vitale (Via Staffetta – Lago Patria) ore 20:30 – Spettacolo Cabaret a cura dell’associazione Selene

Via Ripuaria (Zona Centrale – Varcaturo) dalle ore 17:00 alle 19:30 – Stare insieme per emozionarsi sempre a Natale – Iniziative on the road: Chistmas Piano Bar con Guido Tramontano, The Irishsnap duo, Sax Heart di francesco Gallo, Chistmas Tango, Spazio Hip Hop arte, Mamma Natale fotografo, Ti stringo la mano, Buon futuro, C’è posta per te, Baci e abbracci