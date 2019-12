Messina. Si schianta contro un palo e muore, Elio tornava dalla cena natalizia

Messina. Incidente mortale nella notte a Messina. Un quarantenne, Elio Finocchiaro, ha perso la vita in uno scontro autonomo avvenuto a San Licandro.

Da una prima ricostruzione, eseguita dalla polizia municipale, l’uomo era in sella al suo scooter Honda sh grigio metallizzato, quando all’altezza della rotonda di piazza XXVI Aprile avrebbe perso il controllo del mezzo. È stato sbalzato dal sellino ed è finito contro un palo. L’impatto è stato violento e per il quarantenne non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo.

Al personale del 118 intervenuto sul posto non è rimasto altro da fare che constatare il decesso dell’uomo. Il quarantenne indossava regolarmente il casco, che è stato trovato lontano dal corpo.I ndagini sono in corso da parte della polizia municipale che ha seguito i rilievi e sta cercando di stabilire l’esatta dinamica dell’ennesimo incidente mortale che si è verificato in città.

Elio si schianta contro un palo

Ieri notte, Elio Finocchiaro, appassionato anche di cucina, tornava dalla discoteca Cube, dove si era svolto l’evento natalizio organizzato proprio della Fire per lo scambio di auguri di natale. Un evento che lo ha visto per l’ultima volta sorridente accanto ad amici e colleghi che stamattina sono sotto choc. In segno di lutto è stata sospesa la recita di fine anno dei bambini dell’asilo aziendale Fire che avrebbe dovuto svolgersi nel pomeriggio.“