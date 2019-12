Violenta scossa di terremoto in Albania, gente in strada

Albania. La terra è tornata a tremare in Albania. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 si è registrata alle 17:03 di oggi, giovedì 19 dicembre, con epicentro lungo la costa settentrionale tra Tirana e Durazzo e a una profondità di 10 km. Lo rende noto l’Ingv. In queste città molte persone hanno avvertito la scossa e si sono riversate per le strade. Pare che sia stata sentita anche in Puglia, in particolare nella provincia di brindisi. Al momento non risultano danni a cose o persone, ma non sono esclusi lievi danni a seguito della scossa.

Il precedente