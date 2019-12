Mugnano, recita di Natale degli alunni dell’istituto Maria Agostina

MUGNANO. Recita di Natale all’istituto Maria Agostina di Mugnano. Gli alunni delle classi quinte, come di consueto, hanno messo in scena una rappresentazione teatrale in occasione delle festività natalizie. Ad assistere allo spettacolo gli alunni delle altre classi.

Entusiasti i giovani attori.

Come ogni anno l’istituto organizza per gli alunni una pesca di solidarietà. I bimbi con 1 euro hanno la possibilità di pescare un regalino. I soldi vengono poi devoluti in beneficenza alle missioni delle suore in varie parti del mondo.