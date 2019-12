Campania. Scuole chiuse o scuole aperte domani 19 dicembre per allerta meteo? La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo per piogge e temporali con livello di criticità Idrogeologica di colore Giallo a partire dalle 9 di domani mattina e fino alle 6 di venerdì.

L’allerta meteo in Campania: le zone interessate

Le zone interessate dall’allerta sono le seguenti: 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento).

Si prevedono in queste aree “Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità. Possibili raffiche di vento nei temporali”. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevedere e contrastare i fenomeni attesi, sia in ordine alle precipitazioni che alle sollecitazioni dei venti e del mare.

Allerta meteo in Campania, la decisione sulle scuole

Al momento il sindaco della città di Napoli e i sindaci dei paesi in provincia non hanno firmato alcuna ordinanza. Tutte le scuole di ogni ordine e grado, almeno per il momento, resteranno regolarmente aperte e svolgeranno le loro funzioni. Aperti anche parchi pubblici e cimiteri. Nelle prossime ore però i primi cittadini potrebbero disporre provvedimenti di chiusura per ragioni di sicurezza. Seguiranno aggiornamenti.