“Iphone gratuiti in Italia dopo un incendio”, la fake news che circola in rete

Sta circolando in queste ore una bufala sui social network secondo cui l’Apple regalerebbe quasi 4mila iPhone. Un incendio nel principale magazzino italiano dell’Apple avrebbe infatti danneggiato le confezioni rendendoli invendibili. Per questa ragione la società di Cupertino avrebbe deciso di distribuirli gratis. Basterebbe semplicemente inoltrare una richiesta.

Bufala dell’iPhone gratuiti dopo l’incendio

Tantissimi sono gli utenti caduti nella trappola. A trarre in inganno migliaia di lettori l’indirizzo web, somigliante in tutto e per tutto alla pagina del sito di Repubblica. La fake news si sta diffondendo a macchia d’olio. L’obiettivo è il solito: frodare gli utenti. Si sfrutta infatti la popolarità e l’attendibilità di una testata (accade per Repubblica.it come per altri siti di informazione online) copiandone la grafica, replicando il layout degli articoli soprattutto nella nuova versione per smartphone e spesso inserendo anche alcune delle firme più note per far credere al lettore di essere arrivato su una vera pagina di Repubblica.it.

La diffusione sui social network

Nel caso in questione si cerca di carpire dati personali come nome e cognome e carta di credito. Diversi utenti incappati nelle notizie zombie si sono fidati dei finti pezzi proprio perché camuffati da Repubblica.it e hanno seguito la trafila indicata da alcuni presunti concorsi o gruppi d’acquisto per assicurarsi uno smartphone di ultima generazione a un euro. Finendo per cadere nella rete dell’inganno, attivando salati abbonamenti o subendo pesanti addebiti sulla propria carta di credito. Non esistono iPhone gratuiti dopo un incendio. Né prima né dopo Natale.