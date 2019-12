Diagnosi sbagliata, bimbo di sei mesi muore: “Per loro era polmonite”

Un neonato di appena sei mesi è stato curato per una polmonite, ma il piccolo aveva seri problemi cardiaci. La vicenda si è svolta in un ospedale di Great Yarmouth, nel Regno Unito.

Diagnosi sbagliata, bimbo di sei mesi muore

Come riporta il Mirror, Harris James aveva perso peso a causa di una gastroenterite e il medico di famiglia aveva segnalato che l’area del suo stomaco sotto le costole si era ritirata verso l’interno.

Tuttavia, il personale medico non lo avrebbe registrato nelle sue cartelle cliniche in ospedale. I medici hanno sottoposto Harris a esami del sangue e delle urine, dopo quattro settimane è stato fissato un appuntamento con un dietista.

Le condizioni del piccolo sono peggiorate ed i genitori lo hanno trasportato in ospedale. Un elettrocardiogramma ha mostrato diverse anomalie cardiache, inclusa una frequenza cardiaca elevata, ma Harris non è stato visitato da uno specialista. Poco dopo è morto per arresto cardiaco.

Esame post mortem

Un esame post mortem ha mostrato che Harris aveva un’anomalia del cuore che gli aveva causato un grave danno. La madre si è lamentata delle cure carenti ricevute dal figlio. Il rapporto del difensore civico ha concluso che il pool non è riuscito ad agire sui risultati dell’elettrocardigramma e dei raggi X al torace e non ha preso in considerazione la storia e i sintomi di Harris.

I genitori di Harris, Mary e Ryan, hanno dichiarato: “Nostro figlio era un bambino affettuoso e dolce la cui morte improvvisa ha devastato la nostra famiglia. Non saremo mai in grado di perdonare il James Paget Hospital per i suoi fallimenti, né dimenticheremo il dolore addizionale causato dalla cattiva gestione della nostra denuncia”.